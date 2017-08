Policia shqiptare dhe ajo kosovare, bashkë te Rruga e Kombit për të sensibilizuar qytetarët (VIDEO)

Shtuar më 14/08/2017, ora 19:29

Me anë të një njoftimi për media, policia Shqiptare dhe ajo Kosovare , kanë dale për të dhënë një mesazh të rëndësishëm për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore , si dhe për më shumë bashkëpunim.Bashkëveprimi dhe ndërveprimi policor mes dy strukturave policore ka sjellë një përqasje më pozitive dhe më miqësore ndaj drejtuesve të mjeteve, sidomos me bashkë-kombasit tanë të Kosoves.Ky bashkëpunim ka sjellë me shumë prezencë policore në rrugët tona, ka prodhuar më shumë siguri dhe ndjenjë përgjegjësie tek drejtuesit e mjeteve. Shqiptare dhe ajo Kosovare , ju këshillojnë që gjatë drejtimit të mjetit te keni parasysh:– Të vendosni rripin e sigurimit për automjetet.– Të vendosni kaskat mbrojtëse në motomjetet.Respektoni kufijtë e lejuar të shpejtësisë:– Mos nxitoni, respektoni jetën, mos harroni që : Dikush Ju Do.– Mos parakalo në mënyre të gabuar, mos bëj dhe ti gabimin që bën një drejtues mjeti para teje. Rrugore ndalon përdorimin e mjetit nëse keni konsumuar alkool.Drejtues mjetesh,:Mos përdorni alkool, Mendoni për veten dhe për të tjerët,Alkooli vret! /albeu.com/