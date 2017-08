Policia maqedonase i bën "zbor" turistëve në Sarandë (VIDEO)

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:58

Policët maqedonas kanë filluar të patrullojnë në qytetet turistike të vendit pas një marrëveshjeje me autoritetet shqiptare. Ata janë vendosur në zona ku turistët nga Maqedonia gjenden më shumë. Policia e Shtetit ka publikuar sëfundmi një video ku shihet se si një polic nga Maqedonia kontrollon një makinë me targa të Manastirit në rrugën Sarandë-Ksamil."Në aksin rrugor Sarandë-Ksamil. Me kolegët e Policisë Maqedonase për sigurinë e turistëve , vizitorëve dhe pushuesëve. Bashkëpunim i shkëlqyer"., -shkruan Policia e Shtetit në postimin e tyre në Facebook. /albeu.com/