Policia italiane bllokon 350 kg marijuanë e cila vinte nga Shqipëria (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 14:17

350 kg marijuanë nga Shqipëria e cila do të hidhej në treg gjatë festave, është bllokuar nga policia italiane në Bari. Lënda narkotike është kapur ndërsa po transportohej me një furgon Sipas agjencisë italiane të lajmeve "Ansa", droga ishte futur në shtetin fqinj me anë të një gomoneje me dy motorë të fuqishëm.Trafikantët pasi kishin zbarkuar drogën me gomone në brigjet e Puglia, e kishin ngarkuar atë në një furgon Përpos lëndës narkotike , e cila po të shitej kapte vlerën e rreth 1 milion eurove, policia ka sekuestruar edhe furgonin e gomonen. /albeu.com/