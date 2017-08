Po vinte në Shqipëri, arrestohet kosovari i kërkuar nga Turqia

Shtuar më 17/08/2017, ora 13:38

Policia Kufitare e Morinës, në Kukës ka ndaluar 42-vjeçarin nga Kosova i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Ankara.Nga raportimet e para mësohet se ndalimi është bërë me qëllim ekstradimin e tij në Turqi Gjatë ditës së sotshme, specialistët e Policisë Kufitare Morinë, ndaluan Ahmet Fetahi, 42 vjeç, banues në Prishtinë, Kosovë.Ky shtetas u kap në hyrje të PKK Morinë, ku gjatë regjistrimit në sistem rezultoi shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar ”, nga Interpol Anakara, Turqi Gjykata e Tribunalit të Korrektimit De GOCUK, Turqi , me vendim Nr. 2010 "> 2010 /196 ESAS, 2010 "> 2010 /283, të datës 17.12. 2010 "> 2010 , e ka dënuar me 7 vjet burg, për veprën penale të “Falsifikim të dokumenteve zyrtare”, sipas neneve nr. 204/1, 53/1, 157/1, 53/1, të ligjit, nr. 52372, të Kodit Penal Turk. /albeu.com/