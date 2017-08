Po kërkoni punë? Këto dy qytete në Shqipëri mund t’ju punësojnë

Shtuar më 01/08/2017, ora 09:27

Nëse jeni në kërkim të një pune, ka më shumë shanse që ta gjeni në Tiranë, ose në Durrës, teksa bizneseve që ndodhet në kryeqytet dhe qytetin bregdetar u ka ecur më mirë aktiviteti.Tirana dhe Durrësi janë qarqet kryesore që kanë kontribuar në rritjen ekonomike të vendit në vitin 2015 "> 2015 , të ndjekura nga Dibra, sipas të dhënave që raportohen nga INSTAT. Punonjësit e këtyre qarqeve kanë pasur më shumë punë dhe më shumë shanse se rajonet e tjera për të përfituar më shumë të ardhura. Ndërsa qarqet e tjera kanë parë një rënie të prodhimit, ose rritje minimale të tij.INSTAT raportoi se në vitin 2015 "> 2015 , kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2015 "> 2015 , e ka dhënë Qarku Tiranë me +2,1 pikë përqindje , pasuar nga Qarku Durrës me + 0,76 pikë përqindje dhe Qarku Dibër me +0,36 pikë përqindje Kontributin më të ulët në rritjen ekonomike e ka dhënë Qarku Fier me -0,81 pikë përqindje , i pasuar me Qarkun Elbasan me një kontribut prej -0,21 pikë përqindje dhe Qarkun Gjirokastër me një kontribut prej -0,15 pikë përqindje Në Tiranë, sipas të dhënave të INSTAT, ekonomia u rrit me 5.51% gjatë vitit 2015 "> 2015 . Kryeqyteti shqiptar kontribuon në gati 40% të ekonomisë totale të vendit, teksa pesha e tij është rritur me gati dy pikë përqindjeje në raport me një vit më parë.Në kryeqytet veprojnë rreth 57 mijë bizneset, apo rreth një e treta e totalit të sipërmarrjeve në vend (përfshirë dhe ato fermere), nga të cilat 30% janë administratore femra. Sektori që ka peshën kryesore në ekonominë e kryeqytetit është “tregtia, hotelet dhe shërbimet”, me 22% të totalit, i ndjekur nga “administrata publike, arsimi, shëndetësia”, me 14.7% dhe i treti është ndërtimi, me 13.4%.Në Durrës ka gjithsej rreth 14 mijë ndërmarrje, nga të cilat 20% janë me administratore femra. Durrësi kontribuoi me 9.3% të prodhimit të brendshëm bruto në 2015 "> 2015 -n. Ekonomia e Durrësit u rrit me 8.2% në vitin 2015 "> 2015 . Edhe në Durrës, aktiviteti kryesor është në fushën e tregtis,ë hoteleve e shërbimeve, me 24.4% të totalit, i ndjekur nga industria përpunuese me 16.7% dhe ndërtimi me 12%.Qyteti surprizë që ka ndikuar i treti rritjen ekonomike është Dibra, që lidhet kryesisht me zhvillimin e industrisë minerare në atë zonë. Ekonomia e Dibrës u rrit me rreth 11% në vitin 2015 "> 2015 Në qarkun Dibër përfshihet dhe Bulqiza, e njohur për rezervat e kromit dhe ku kompania më e madhe AlbChrome raporti një rritje prej 25% të të ardhurave në 2015 "> 2015 -s, sipas bilancit të saj zyrtar. Pavarësisht rritjes, kontributi i Dibrës në ekonominë e vendit mbetet minimal, në 3.3%, ndërsa sektori që jep peshën kryesore është bujqësia me rreth 44% dhe industria nxjerrëse me rreth 22%.Fierakët kanë qenë më të pafatët në vitin 2015 "> 2015 . Pasi ky qark kishte kontribuar me 0.59% të rritjes ekonomike në vitin 2014, në 2015 "> 2015 -n, kontributi ka qenë negativ, me -0.81%.Ngadalësimi i aktivitetit të Bankers Petroleum, që shfrytëzon zonën me rezervat më të mëdha në tokë të naftës, atë të Patos Marinzës, si rrjedhojë e konjukturës së pafavorshme të çmimeve në tregjet ndërkombëtare.Të ardhurat e Bankers Petroleum ranë me 46% në vitin 2015 "> 2015 , sipas bilancit të saj zyrtar, çka ka ndikuar negativisht në kontributin e saj në rritjen ekonomike të 2015 "> 2015 -s. Fieri kontribuon me 13.5% në PBB-në e vendit, ku sektorët me peshën kryesore janë bujqësia me 41% dhe industria nxjerrëse me 24%.Ekonomia ka qenë në rënie në 2015 "> 2015 -n edhe në qarqet e Vlorës, Gjirokastrës, Elbasanit dhe Kukësit, teksa ky i fundit rezulton dhe qarku më i varfër i Shqipërisë. /Monitor/