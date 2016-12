Plumb kokës policit pasi grabiti një makinë, si e priti i riu në spital arrestin me burg (VIDEO)

Shtuar më 26/12/2016, ora 19:25

Personi që shihni ne këtë video është Aldi Lleshaj , i riu qe disa dite me pare grabiti një automjet “Porsche”, dhe sapo pa Policine ne vendin e ngjarjes, qëlloi një efektiv duke e lëne te plagosur rende me një plumb ne koke.Në videon e mësipërme duket momenti gjate masës së sigurisë ne spitalin e Traumes ne kryeqytet. Aldi ndodhet ne Tirane qe prej ditës se ngjarjes, ku u dërgua pasi u plagos ne këmbe nga efektivet e Reneas, te cilët e neutralizuan pasi panë qe përpjekjet e tyre ishin te kota për ta bindur te riun te dorëzohej, raporton Panorama.Gjykata për Krime të Rënda ka pranuar kërkesën e Prokurorisë dhe ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg ” për Lleshajn, i dyshuar për veprat penale të “Vjedhjes me armë”, “Vrasje e punonjësit të policisë”, në tentativë, si edhe “armëmbajtje pa leje”, për ngjarjen e ndodhur në dt. 22.12.2016 në Laç, ku mbeti i plagosur punonjësi i policisë N. Gjergji.Ndërkohë, Prokuroria ka zbardhur te gjithë dinamiken e ngjarjes, se si Lleshaj qelloi me arme ndaj Policise dhe plagosi efektivin ne koke.