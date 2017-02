Platforma shqiptare, kushti primar për Zaevin për formimin e qeverisë

Shtuar më 07/02/2017, ora 19:42

Platforma shqiptare është kushti që kanë vendosur Lëvizja Besa ” dhe “Aleanca për Shqiptarët ” për të mbështetur Zoran Zaevin që të fitojë mandatin. Besa që është e partia e dytë tek shqiptarët me 5 mandate të fituara thotë se janë në komunikim të përditshëm me LSDM-në, por takime zyrtare nuk kanë pasur.“Kemi komunikim të përditshëm me LSDM-në, por për momentin nuk ka takime zyrtare. I mbështesim për të formuar Qeverinë, vetëm nëse e pranojnë platformën. Ndërsa nëse do të marrin pjesë në Qeveri, atë do ta vendosim më vonë”, deklarojnë nga Lëvizja Edhe “Aleanca për Shqiptarët ” është me të njëjtin qëndrim. Ata thonë se janë të gatshëm që t’i japin nënshkrimet për mandatarin, nëse nuk do ta refuzohet platforma e përbashkët të partive shqiptare.Pas takimit të djeshëm të udhëheqësve të BDI-së dhe LSDM-së, nënkryetarët nuk deshën të zbulojnë se a kanë biseduar për shumicën parlamentare ose formimin e Qeverisë.Mirëpo nga deklaratat e deritanishme të zyrtarëve të BDI-së, edhe ata nuk do ta mbështesin Zaevin, nëse nuk ka ndonjë qëndrim për platformën e shqiptarëve.