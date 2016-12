"Djali më tha se gjyshi e kishte ngacmuar seksualisht"/ Dëshmia shokuese e Marjanit në polici

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 08:19

Marjan Lenvanti, dhëndëri që plagosi me thikë ish-vjehrrin, ish-vjehrrën dhe ish-kunatin e tij, ka dhënë një dëshmi kontradiktore në polici, në momentin që është arrestuar. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së premtes, ku Levanti shkoi në banesën e ish-bashkëshortes, Etleva Levanti Kocaqi ), e cila jeton bashkë me prindërit dhe vëllanë. Në debat e sipër, ai qëlloi me thikë ishvjehrrin Ferit Kocaqi , 72 vjeç; ish-vjehrrënQanie Kocaqi 69 vjeçe dhe ish-kunatin, A. Kocaqi 47 vjeç. Levanti fillimisht ka pohuar para uniformave blu se djali i tij 8-vjeçar i kishte treguar se gjyshi e kishte ngacmuar atë seksualisht, raporton “Gazeta Shqiptare”. Ndërsa më vonë ai i kishte fajësuar prindërit e ish-bashkëshortes se kishin pasur gisht në ndarjen e tyre që nga momenti që ai ishte futur në burg për një plagosje, që e kishte kryer pak vite më parë.Më 18 mars të 2013, Levanti plagosi me thikë komshiun e tij, 18-vjeçarin Zef Gjinin.Ngjarja ndodhi për zhurmën, ndërsa vëllai i të plagosurit, Petrit Gjini, më 26 prill të vitit 2013 hakmerret dhe i bën pritë vëllait të Marjan Levantit, Ardian Levantit, ish- boksier. Në këtë ngjarje Ardian Levanti mbeti i vrarë, ndërsa nga hetimet rezultoi se ngjarja kishte ndodhur për hakmarrje.Si autor të kësaj ngjarjeje, policia arrestoi Pjetër Gjinin. Ndërkaq, Marjan Levanti u arrestua në 2013-ën dhe ka vetëm pak muaj që ka dalë nga burgu, ndërsa bashkëshortja e tij kishte nisur procedurat e divorcit./Albeu.com/