Plagosi familjarët e ish-gruas, autori: "Vetëm të vdekur mund të më ktheni në burg"

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:59

Personi që plagosi familjarët e ish gruas ka thënë në polici se vetëm të vdekur do ta kthejnë në burg . Tashmë është zbardhur dëshmia në polici e Marjan Levantit i cili mbrëmë plagosi në banesën e tyre familjarët e ish gruas, me të cilën ishte në proces divorci.Ai është rrëfyer se ishin prindërit e saj që nuk e lejonin të shihte as atë dhe as dy fëmijët që kishin nga martesa mes tyre."Ata nuk më lejonin, më thoshin kriminel dhe burgaxhi për shkak të dënimit tim të mëparshëm", ka thënë ai.Sipas dëshmisë, ai ka kërcënuar me hedhje nga pallati gjatë arrestimit, duke thënë se " vetëm të vdekur mund të më ktheni në burg ". /albeu.com/