Përfundojnë pushimet për Arbanën dhe Xhemin, ja si duken vajzat (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/08/2017, ora 16:42

Ato janë dy mikesha shumë të ngushta dhe gjithmonë shihen në shoqërinë e njëra-tjetrës. Po flasim për Xhemi Shehun dhe Arbana Osmanin.Dyshja e njohur mesa duket sot është kthyer nga pushimet dhe shfaqen më në formë se kurrë.Të veshura me stil me një buzëqeshje në fytyrë që nuk ju mungon asnjëherë, Arbana dhe Xhemi duket se janë relaksuar shumë në pushime.Moderatoret e njohura tashmë do të bëhen gati për emisionet e tyre respektive në Top Channel.Nuk dihet nëse vajzat i kanë bërë pushimet së bashku, por duke ditur marrëdhënien e ngushtë që kanë me njëra-tjetrën nuk do ishte çudi pasi ato janë një dyshe e pandarë. /albeu.com/