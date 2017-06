Përfiton nga errësira, manjaku prek 14-vjeçaren në vende intime në prani të babait

Shtuar më 14/06/2017, ora 08:28

Një 40-vjeçar ka ngacmuar seksualisht dhe ka prekur në vendet intime një adoleshente në prani të të motrës dhe babait Kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në një banesë pranë një shkolle te mesme profesionale në Tiranë, ku banon familja e 14-vjeçares së dëmtuar.Pasi u kallëzua në polici dhe hetimit të rastit, Lulzim B., i akuzuar si autor i ngjarjes, u dërgua në gjyq për “ngacmim seksual”. Javën e kaluar, Gjykata e Tiranës përfundoi gjykimin ndaj tij.Gjatë procesit i pandehuri pranoi akuzën dhe shfaqi pendesë për veprimet e kryera, si dhe kërkoi mëshirë nga trupi gjykues. Referuar vendimit të gjykatës, Lulzim B. u shpall fajtor dhe u dënua me 1 vit e 4 muaj burg.NGACMIMIMbrëmjen e ngjarjes, në pallatin ku jetonte 14-vjeçarja, nuk ka pasur energji elektrike. Në një kohë që banesa po ndriçohej me qiri, aty ka shkuar për një vizitë miqësore i pandehuri . Referuar kallëzimit të minorenes dhe babait të saj, i pandehuri Lulzim B. është ulur pranë të miturës.Duke shfrytëzuar ndriçimin e dobët të ambientit, teksa shkëmbente biseda me babain e saj, i pandehuri ka prekur të miturën në vende intime . “Në këto rrethana, i pandehuri ndërsa fliste me të atin e saj, kryente me kallëzuesen sjellje dhe veprime me natyrë seksuale”, -thuhej në vendimin e gjykatës.Ndodhur në këtë gjendje, e dëmtuara ka tentuar të pengojë të pandehurin në sjelljet e tij, veprimet e të pandehurit janë pikasur nga motra e saj, e cila ka “dhënë alarmin” dhe më pas edhe nga babai.Ky i fundit, i befasuar dhe i tronditur nga sjellja e të pandehurit, është konfliktuar fizikisht me të duke e goditur dhe nxjerrë nga banesa, si dhe duke shkuar me të bijën për depozitimin e një kallëzimi ndaj tij. /albeu.com/