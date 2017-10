Pedagogu shqiptar u arrestua për lidhjen me ISIS, reagon policia

Shtuar më 08/10/2017, ora 19:06

Lajmi se një pedagog shqiptar arrestua në shtetin e Malajzisëpër shkak të lidhjes me ISIS, shkaktoi bujë në media dhe opinionin publik.Uniformat blu bëjnë me dije se i arrestuari nga autoritetet e Malajzisë është Z.K., i cili banon dhe punon prej vitesh në atë shtet.Njoftimi i policisë: Policia e Shtetit konfirmon se 1 nga 8 te arrestuarit në Malajzi, të dyshuar për terrorizëm, është shtetasi shqiptar Z.K., i cili banon dhe punon prej vitesh ne ate shtet ku dhe ka mbaruar studimet e larta.Strukturat e specializuara të Antiterrorit në Policinë e Shtetit janë duke punuar intensivisht për rastin në fjalë si dhe për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal. Policia e Shtetit po bashkë punon me agjensitë e tjera ligjzbatuese e inteligjente në vend dhe jashtë saj, duke shkembyer të dhëna