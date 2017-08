PDK bën krahasime mes Shpend Ahmetit dhe Erion Veliajt (VIDEO)

Shtuar më 14/08/2017, ora 19:13

Në 22 Tetor qytetarët e Kosovë s do t’i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj, por mesa duket debati në Kosovë për kryetarët e bashkive nuk do jetë shumë mes kandidatëve kosovarë, se sa krahasimi i tyre me Kryebashkiakun e Tiranës Ndryshimet në kryeqytetin shqiptar duket se kanë impresionuar shumë prej vizitorëve nga Kosova, saqë partitë politike atje kanë vendosur t'i krahasojnë platformat e tyre me Tiranën dhe jo me njëri-tjetrin në Kosovë.PDK është e para që e ka nisur këtë debat, duke publikuar një video ku krahason ndryshimet në Tiranë në vetëm 2 vjet me gjendjen e Prishtinës në 4 vitet e fundit, duke krahasuar Erion Veliaj me Shpend Ahmetin.Teksa fushata pritet të nxehet, duket se personi më i lakuar në Kosovë për menaxhim të mirë vendor e transformim të qytetit nuk do jetë një kosovar, por Erion Veliaj , kryebashkiaku i Tiranës Veliaj ka jetuar në Kosovë në vitet 1999-2000 dhe gëzon një popullaritet të lartë aty, por burime pranë Bashkisë së Tiranës shprehen se Veliaj nuk do të përfshihet me komente rreth zgjedhjeve në Kosovë e do qëndrojë i fokusuar tek kantieret e Tiranës . /albeu.com/