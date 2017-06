Pastruan 760.000 paund, arrestohet shqiptari me “bandën” e kinezëve

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 09:07

U arrestuan për pastrim parash , një shqiptar bashkë me një çift kinezhësh dhe një francez kanë rënë në pranga nga FBI për pastrimin e 760. 000. Shqiptari Marsel Meco u takua me francezin në një parking në një hotel londinez dhe zbritën nga makina një valixhe të zezë.Oficerët i kishin monitoruar të gjitha lëvizjet dhe hynë në aksion duke sekuestruar të gjithë sasinë e parave brenda valixhes, shkruan mirror.Brenda dhomës së hotelit u gjet edhe një tjetër sasi parash Të gjithë anëtarët e bandës u burgosën me një total prej 11 vitesh e 10 muajsh burg . 27-vjeçari shqiptar me banim në Chelsea iu dha dënimi me 20 muaj burg . /albeu.com/