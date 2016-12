Parashikimi i motit, e premte 23 dhjetor 2016

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 07:10

Kushtet e qëndrueshme atmosferike do të mbeten prezent edhe gjatë ditës së sotme duke bërë që moti i kthjellët të jetë dominues pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Përjashtuar zonat malore përgjatë kufirit lindor të cilat do të kenë vranësira të lehta Gjithashtu, pasditja dhe nata do të vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta e kalimtare.Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit nuk do të pësojnë ndryshime të dukshme, vlera më e ulët do të shënohet në Peshkopi dhe Ersekë -6 gradë C ndërsa më e larta pritet të shënohet në Durrës dhe Fier 17 gradë C.Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 15 km/h nga drejtimi verilindor, kjo do të bëjë që në det të gjenerohet dallgëzim i ulët ./Albeu.com/