Parashikimi i Fatos Lubonjës: Në 2017-ën na pret kaosi total, klasa politike është çmendur!

Shtuar më 26/12/2016, ora 18:52

Për analistin Fatos Lubonja, 2016-ta ishte një vit zhgënjimi, ndërsa 2017-ta do jetë edhe më i zymtë, “viti i kaosit total ”.Sipas tij, shqiptarët janë varfëruar gjatë 2016-ës dhe duan të braktisin vendin në masë, ndërsa reformat e qeverisë siç shton ai, nuk kanë pasur ndonjë efekt në jetë t e tyre.“Reforma në drejtësi është një reformë në letër, të tilla kemi bërë që nga ‘91 dhe nuk i kemi zbatuar. Problemi ynë më i madh nuk kanë qenë ligjet, por mënyra si i zbatojmë këto ligje. Nuk duhet një reformë në letër por një reformë se si të jemi të gjithë të barabartë përpara ligjit”, tha sot ai në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në “News24”.Sipas tij, e keqja më e madhe e shqiptarëve është klasa politike që kemi: “Kemi një klasë politike , rilindësit e famshëm që nuk mendojnë gjë tjetër vetëm si t’ua hedhin këtyre njerëzve. Natë e ditë këtë mendojnë si të mashtrojnë”.Pikërisht zhgënjimi që ka nga politika e bën të mendojë që edhe 2017-ta nuk do jetë më i mirë;“Nuk mendoj që ka gjasa të jetë më i mirë. Kam frikë se 2017-ta do të jetë viti i kaosit total , është një klasë politike e çmenduar, merimanga e droguar e kam quajtur duke u nisur nga projektet që kanë prezantuar.Rritje taksash këtej, rritje andej dhe se ku i hedhin këto para që vjelin askush se di. Pra, taksa kthehet mbrapsht në formë investimi, por këtu unë shoh një situatë të errët shprese, shoh dëshpërim total dhe rrezikun e një kaosi total ”. /albeu.com/