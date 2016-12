PAMJE TË RËNDA/ Njolla gjaku në banesën ku ndodhi masakra e trefishtë (VIDEO)

Përmes kësaj video-je shihen qartë pamjet ku banesa është e mbuluar me njolla gjaku. Këto pamje të rënda i takojnë ngjarjes së ndodhur një ditë më parë, ku ndodhi plagosja e trefishtë.Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku 37-vjecari Marjan Levanti plagosi me thikë familjarët e ish-gruas, "tv klan.al" ka siguruar një video ekskluzive nga brenda banesës. Mbrëmjen e ditës së premte, rreth orës 20:30, Marjan Levanti shkoi tek banesa e ish-gruas së tij, Elena Levanti Kocaqi ), e cila jetonte me dy prindërit dhe të vëllain.Pas grindjeve, 37-vjeçari "> 37-vjeçari ka sulmuar me thikë duke plagosur ish-vjehrrin Ferit Kocaqi , ish-vjehrrën Qanie Kocaqi dhe ish-kunatin A. Kocaqi Levanti u prangos disa orë pasi kishte kryer krimin në një pallat, i cili ishte në ndërtim, në afërsi të shtëpisë ku kreu krimin. 37-vjeçari "> 37-vjeçari i dënuar dhe më parë për plagosje, ka dhënë dhe dëshminë e tij para hetuesve. Ai ka sqaruar se kishin qenë familjarët e gruas së tij të cilët kishin ndikuar tek ajo për të nisur procedurat për divorcin.Në datën 01 dhjetor 2016, shtetasja Elena Levanti ka regjistruar një padi për zgjidhje martese. /albeu.com/