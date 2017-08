Pamje për të mos u humbur, si shkojnë kuksianët në Angli (VIDEO)

Shtuar më 15/08/2017, ora 15:49

Duket sikur Anglia është kthyer në atdheun e dytë të kuksianëve. Anglia është një ndër vendet më të kërkuara nga shqiptarët në këto vitet e fundit.Për të udhëtuar drejt këtij vendi, shqiptarët kanë provuar çdo lloj sprove e herë herë kanë rrezikuar edhe jetën e tyre.Në videon me sipër mund të shikoni kushtet më të cilat udhtëtojnë shqiptarët drejt anglisë, shkruan JOQ.Në to tregohet se si e shtyjnë rrugën nga Franca për në Angli këta djem të rinj.Me sa duket, nuk është se janë duke sakrifikuar shumë, duke qenë se kamioni është i mbushur me pije alkoolike dhe vegla hidraulike.Me transportuesin kanë mbaruar punë prej kohësh. I kanë dhënë paundët që u kanë kërkuar dhe vetëm presin të mbërrijnë shëndoshë e mirë në Londër, ku janë me shpresën se një e ardhme më e begatë se ajo në Shqipëri i pret. /albeu.com/