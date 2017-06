Padia e LSI në Kolegj, trupa që do ta shqyrtojë

Shtuar më 15/06/2017, ora 13:07

Kolegji Penal ka hedhur shortin sot për të shqyrtuar padinë e ngritur nga LSI-ja lidhur me numëruesin e tretë.Sipas vendimit të KQZ-së dje, kjo parti nuk mund ta ketë të sajin numëruesin e tretë në Grupet e Numërimit, por duhet ta ndajë me PDIU-në: numëruesi i LSI në tryezat me numër çift dhe numëruesi i PDIU në tryezat me numër tek.Shorti zgjodhi trupin gjykues të përbërë nga: Lindita Sinanaj, Gjin Gjonaj, Tomor Skreli, Sotiraq Lubonja, Shkëlqim Mustafa. Me short u zgjodh si relator Gjin Gjoni.Nënkryetari i LSI-së Luan Rama e deklaroi dje se do ta ankimonin çështjen e numëruesit të tretë, të cilën ia ngritën si shqetësim edhe ambasadorëve të huaj. /albeu.com/