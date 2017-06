Orkestra simfonike koncert në Sheshin ‘Skënderbej”, do luajë kolonat zanore të filmave shqiptarë

Shtuar më 12/06/2017, ora 20:47

Mbrëmjen e sotme, ora 20:30, sheshi “ Skënderbej ” do të pushtohet sërish nga muzika, ku notat e mjeshtrave shqiptarë dhe tingujt e paharrueshëm të luajtur nga Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar, do të vijnë në një koncert madhështor.Qytetarët do të kenë mundësi që të ndjekin kolonat zanore të filmave tanë duke marrë emocione papërsëritshme.I gjithë sheshi “ Skënderbej ” është konceptuar që të shfrytëzohet edhe si një hapësirë për aktivitete të ndryshme kulturore. /albeu.com/