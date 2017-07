Ohri në panik, rizgjimi i vullkanit alarmon Maqedoninë dhe Shqipërinë

Shtuar më 04/07/2017, ora 11:39

Ditën e djeshme një sërë tërmetesh tronditën Maqedoninë, lëkundje të cilat u ndjenë shumë edhe në disa nga qytetet e Shqipërisë.Sipas të dhënave mësohet se janë regjistruar më shumë se 100 tërmete me magnitudë të ndryshme. Lëvizjet sizmike vazhdojnë ende në shtetin fqinj.Lëkundjet e forta të tërmetit me epiqendër pranë fshatit Kosel, 12 km në verilindje të Ohrit , të cilat janë ndjerë edhe në vendin tonë, janë cilësuar si rizgjimi i vullkanit Duvallo.Këshillat për banorët e Ohrit është që ta kalojnë natën në tenda, pasi kjo është mënyra më e sigurt për t’i bërë ballë një tjetër tërmeti të mundshëm.Në zonën e vullkanit janë hapur gjashtë vrima të reja ku dalin tym të përbërë nga dioksidi i karbonit dhe hidroksid i suqfuri nga vullkani i vetëm aktiv në Ballkan.Pasojat e hirit vullkanik do të përhapen edhe më tej dhe do të ndihen edhe në Shqipëri dhe vendet e tjera të Ballkanit. /albeu.com/