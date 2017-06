Nxehet situata, LSI kërkon burg për Saimir Tahirin

Ndaj administratorit të njësisë nr.2 të Bashkisë së Tiranës është bërë një kallëzim penal sot për pjesëmarrje në fushatë dhe falsifikim dokumentesh, ndërkohë që ai shpërtheu pak minuta më parë ndaj ish-ministrit të Brendshë, Saimir Tahiri duke theksuar se duhej të ishte pas hekurave."Çështja i përket vitit 2013 "> 2013 . Ky rast në fakt është para 2013 "> 2013 ku Prokuroria e ka shqyrtuar çështjen dhe nuk ka parë asnjë shkelje ligjore. Zyra e Gjendjes Civile në këtë njësi ka punuar sipas ligjeve.Kushdo qytetar është i lirë të banojë aty ku i përmbushen interesat. Akuzat e dytë është që unë shkëmbej vende pune për tu marrë qytetarëve votat. Kjo është qesharake. Unë si administrator edhe sekretaren time nuk e emëroj dot vetë, e emëron kryetari i Bashkisë. Akuza e tretë është që marr pjesë në fushatë elektorale. Është e vërtetë, por fushatë n e bëj pas orës 4.Deri në 4 jam në shërbim të qytetarëve. i bëj thirrje ish ministrit të brendshëm që mbolli Shqipërinë me hashash, nuk me tremb dot. Ju duhet të shkoni pas hekurave. Jo unë. Pas orës 4 do jem pranë forcës sime politike. Ishte para 2 ditësh koiçidenca që unë dhe ish ministri i hashashit që bënim fushatë afër afër . Ai u terrorizua nga mbështetja e LSI"., - u shpreh Gjoza në krah të Luan Ramës. /albeu.com/