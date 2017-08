Nusja padit vjehrrën në Polici: Më rreh dhe më shan!

Shtuar më 04/08/2017, ora 18:30

Një vajzë e re, banuese në Tiranë, i është drejtuar Policisë së kryeqytetit me një kallëzim ndaj vjehrrës së saj, pasi sipas saj, nuk mund të duronte më dhunën e vazhdueshme fizike dhe psikologjike që i bëhej.Policia e Tiranë s, bën me dije se më datë 03.08.2017, u plotësua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtje për shtetasen E.B, vjeç 28, banuese në Tiranë.Mësohet se vjehrra e të resë, me të cilën jetonin në një shtëpi pas martese, shtetasja me inicialet M.B, 75 vjeçe, ushtron në mënyrë të vazhdueshme dhunë fizike psikologjike ndaj nuses së djalit.Materialet u referuan në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. /albeu.com/