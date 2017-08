Nuk e gjen nusen e virgjër, emigranti shkodran sherr me familjen e saj

Shtuar më 17/08/2017, ora 08:19

Pavarësisht se jemi në vitin 2017 dhe shumë prej shqiptarëve e quajnë virgjërinë një element të parëndësishëm, ka akoma nga ato persona të cilët e bazojnë marrëdhënien e tyre mbi këtë fakt.Një debat mbi mungesën e virgjërisë ka degjenderuar në konflikt mes dy familjesh në Shkodër, shkruan Shkodra News.“Mram isha deshmitare ne nje lokal e nje super debate mes dy djemsh mosha rreth 28 dhe dy burrave. Njeni djale pretendonte se vajza me te cilin kishte ardh nga Italia per tu martu nuk ishte e virgjer.Komentonin burrat pa ju dridh qerpiku e dajat e vajzes I thonin shum mire ktheje merrja unazen e varsen e ktheje se ja gadisim ne asaj se na turperoi. Djali thoshte me keni pre ne bese se prisja prej jush.Kuku sa mkan acaru por isha me burrin ne tavolin se i kisha ba hor. A i vjen marre si me ken vajza bageti. Njeni prej dajave I thote nese po na rren ke me pas veten ne qafe. Djali I thoshte turpin e keni ba ju. Mir qe ishte ai djali tjeter I ri qe I neutralizonte se ishtu marrin flake e perfundojne pervec se po ngrinin zanin edhe me u vra njaty.Mendova me vedi ec e rrit vajza e martoji me keto copa injorantesh. Ndaj sin an I them tana vajzave shkollohuni e bahuni te zonjat e vedit.Leni babat e vellezerit ti gjejne vet grate e tyne ju ecni para se ndryshe perfundoni viktima te ityne marrinave. Faleminers e pune tem bare”, rrëfen zonja. /albeu.com/