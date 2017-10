Tahiri reagon pas masakrimit të qenit nga të rinjtë: Parlamenti nuk më dëgjoi 1 vit më parë

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:56

Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka reaguar me anë të një statusi në llogarinë e tij në “Facebook”, lidhur me rastin e publikuar dje, ku në nj video dukeshin disa të rinj duke masakruar një qen. Tahiri shkruan se po rritet një rracë e dhunshme që mund të jenë kërcënim për shoqërinë“Nje rrace e re dhunuesish po rritet. Sot me nje qen, neser me nje shok a familjar, e keshtu pa mbarim.Thuajse 1 vit me pare propozova nje p/ligj per mbrojtjen e kafsheve nga dhuna, por PARLAMENTI NUK DEGJON.Me mbetet ta risjell perseri ne vemendje, me shpresen se te gjithe ata qe nga kjo e sotmja jane neveritur e frikesohen nga e ardhmja, te gjejne kohe te behen bashke e te detyrojne parlamentin te marre ne shqyrtim e te miratoje nje ligj per te ndalur perfundimisht masakren ndaj kafsheve ” shkruan Tahiri në postimin e tij. /albeu.com/