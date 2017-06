Një këshillë për Edi Ramën!

13/06/2017, ora 21:40

Zoti kryeministër,Ju ishit sot në Vaun e Dejës dhe deklaruat se hipoteka e Shkodrës është bërë si konsullata austro-hungareze . Nga përdorimi i togfjalëshit “ austro-hungareze ” kuptohet se e keni fjalën për konsullatën e fillimshekullit të kaluar të Vjenës në qytetin e kulturës shqiptare e perendimore, Shkodrës Sa për dijeni, administrimi i Shqipërisë së Veriut në kohën e Austro-Hungarisë dhe administrata civile e asaj kohe ishin modeli perendimor i udhtrimit të pushtetit civil në Shqipëri. Prandaj ju këshilloj të lexoni librat dhe monografitë që i kushtohen kësaj periudhe dhe do të mësoni se administrata e sotme e juaja është shumë larg administratës shqiptare të kohës së administrimit austro-hungarez gjatë Luftës së Parë Botërore. Nëse nuk keni mundësi t’i gjeni këto botime, kërkoni ju lutem ndihmën e shkodranit Gjergj Lejqeza, njëkohësisht konsull nderi i Austrisë në Shkodër!Dhe më pas nuk keni pse i referoheni konsullatave austro-hungareze në Shqipëri, përfshirë asaj të Shkodrës , sepse veprimtaria e tyre është shënuar në histori si një veprimtari e ndihmës së pakursyer për çeshtjen shqiptare e në mbrojtje të interesave tona në Ballkan. Ndoshta jam gabim, por ndaj përceptimin se në këtë aspekt veprimtaria juaj dhe e qeverisë tuaj në këto katër vite ishte larg së qeni në nivelin e përkushtimit austro-hungarez në dobi të interesave të Shqipërisë dhe të shqiptarëve!Krahasimi i hipotekave të sotme të Shkodrës me konsullatën Austro_Hungareze është i pavend dhe më duket se dëshmon për oshilacione në qëndrimet dhe fiksionet tuaja!Me respekt për ju dhe me dhimbje për dekratën tuaj të papërgjegjshme. /albeu.com/