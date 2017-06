Ngriti doli për të në Vlorë, Basha ka një përgjigje për Ramën

Shtuar më 07/06/2017, ora 19:02

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha , gjatë një takimi elektoral me banorët dhe fermerë të Divjakës, është shprehur se qeveria ka ngritur çmimin e naftës dhe nuk mbështet fermerët.Ndërsa më tej në fjalën e tij kryedemokrati ka theksuar se nafta në Shqipëri do jetë më lirë se në gjithë vendet e Ballkanit.“Mos te arrish të shesësh produktin as sa kostoja është krim. Rama ju thotë të merrni kredi si zgjidhje. Kryeministri i pikturave, mashtrimeve, gënjeshtrave tani është edhe kryeministri i bankave. Ju jap fjalën se brenda vitit të parë në asnjë vend të Ballkanit nafta s’do jete me lire sesa në Shqipëri. Fermerët shqiptare janë të goditurit e Republikës së Vjetër”- tha Basha Nga ana tjetër Basha i është përgjigjur edhe dollisë së Ramës, që ngriti për të gjatë një takimi me peshkatarët e Vlorës , kur tha:“Hajde ngremë një dolli tani, do pimë për Bashën në Mallakastër”.“Sot ka ngritur dolli për mua me peshkatarët e Vlorës . Mos ngri dolli për mua Edi Rama, por tregoju peshkatarëve të Divjakës, Vlorës pse nuk mbajte premtimin. Pse duhet te detyrohen t’i rregullojnë varkat e tyre në Greqi e Itali. Lëri dollitë sepse peshkimi s’ka asgjë për të festuar sepse e ke zhytur në dëshpërim peshkimin dhe blegtorinë, u shpreh Basha . /albeu.com/