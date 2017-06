Ngjashmëri e frikshme, njihuni me sozinë e Angelina Jolie (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/06/2017, ora 12:30

Modelja ruse Risha Kova ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me aktoren e famshme Angelina Jolie Po njëlloj si aktorja, edhe Risha (apo Regina) ka sy me ngjyrë dhe irisin blu të pastër. Forma e hundës, buzët, por edhe forma e fytyrës janë gati identike me ato të Angelina-s Risha jeton në Moskë, Rusi, dhe prej disa vitesh merret me modeling.Së fundi, ajo ka pozuar me kopertinën Elle, versioni rus, në të cilën është fotoja e Angelina-s dhe ku ngjashmëria me aktoren është e pabesueshme. /albeu.com/