Ngjarje tragjike në Itali, shqiptari masakron me thikë gruan

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/06/2017, ora 21:53

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në një familje emigrantesh shqiptare në Itali , shkruan milano.corriere.Mediat e vendi fqinj bëjnë të ditur se pasditen e sotme rreth orës 16:30 minuta, një grua 52 vjeçe është qëlluar për vdekje me thikë nga burri i saj.Krimi ka ndodhur në Varese. Viktimë e kësaj ngjarje ka mbetur Diana Vrapi Koni, 52 vjeçe, ndërsa në pranga është vendosur burri i saj, Muhamed Vrapi, 62 vjeç. Ky i fundit mësohet se e ka pranuar krimin.Mjeku ligjor ka bërë të ditur se gruaja ishte qëlluar 15 herë me thikë. Çifti kishte vite në Itali dhe ishin me pasaportë italiane dhe prindër të 3 fëmijëve.Nuk dihen ende arsyet e këtij krimi të rëndë. /albeu.com/