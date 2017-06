Nesër nis pelegrinazhi në kishën e Shna Ndout, ja akset që do të bllokohen

Shtuar më 11/06/2017, ora 19:50

Besimtarë nga e gjithë Shqipëria por edhe jashtë saj edhe këtë vit do të kryejnë pelegrinazhin në kishën e Shna Ndout në Laç, në datat 12-13 qershor 2017.Për mbarëvajtjen e pelegrinazhit, policia e Lezhës ka marrë një sërë masash për sigurimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë , dhe pas pelegrinazhit.Kështu duke filluar nga ora 08:00 e ditës së hënë (12.06.2017) deri në orën 00:00 të ditës së martë (13.06.2017 ora), do të kufizohen disa segmente rrugore mbi lëvizjen dhe parkimin e mjeteve të cilët janë:” Nga Kryqëzimi i Gjykatës – Kisha ” Nga Kryqëzimi i Poliklinikës – Kisha ” Nga Kryqëzimi i Gjimnazit – Kisha “Nga Pallati 113 – Kisha Në këto segmente rrugore do të qarkullojnë vetëm mjete të transportit publik ( autobus/ taxi) të liçensuara dhe të përcaktuara nga Bashkia Laç, mjetet e Kishës, mjetet e personaliteteve të larta shtetërore , mjetet e emergjencave civile , zjarrëfiksja, ambulanca dhe policia.Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të automjeteve, të përdorin akse dhe drejtime të tjera lëvizjeje, pasi do të vlerësohej si një ndihmë mjaft e çmuar në mbarëvajtjen dhe garantimin e masave të sigurisë rrugore.– Nga Kryqëzimi i Gjimnazit deri te Kryqëzimi i Varrezave do jetë rrugë vetëm për këmbësorët.– Nga Mbikalimi i Patokut për në qytet Laç nuk do të lejohen të hyjnë mjete të tonazhit të lartë pasi bëhen shkak të bllokimit të qarkullimit rrugor. Mjetet do të parkohen në vend parkingje të përcaktuara nga Bashkia Laç. Nuk do të lejohen parkime në vende që bëhen pengesë për qarkullimin e lirë të mjeteve.Policia e Lezhës kërkon mirëkuptimin e banorëve të Laçit, që të kufizojnë lëvizjen me mjetet e tyre në akset e qytetit të Laçit , për të shmangur trafikun dhe ngarkesën e mjeteve që ka në këto 2 ditë nga pelegrinazhi. /albeu.com/