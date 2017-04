Në zgjedhje me PS-në apo vetëm? Ja si përgjigjet Meta

Shtuar më 06/04/2017, ora 22:33

Kryeparlamentari Ilir Meta i ftuar mbrëmjen se sotme në emisionin “Arena”, i pyetur nga gazetari Dritan Hila nëse do te hyje ne zgjedhje me PS apo vetem tha: Zgjedhje të lira dhe të ndershme është kryesore. Të gjithë do të kenë përgjegjësi. Ky është një vendim që do të merret në vijim. LSI e ka bërë të qartë vijimin e koalicionit por pret një përgjegjshmëri më të lartë ka lidershipi i kësaj partie”.Ndërsa sa i përket pyetjes nëse në rastin më ekstrem Rama hyn në zgjedhje pa opozitën, Meta u përgjigj se kjo situate nuk ka te beje me kokëfortësi.“Unë as nuk dua të mendoj këtë çështje. Janë çështje retorike. Nuk është çështje besimi dhe kokëfortësie, është zgjedhje mençurie. Janë zgjedhje për qytetarët dhe nuk është Shqipëria për ne por ne për Shqipërinë. Mazhoranca është në fitore. Nuk ka asnjë arsye vetëm se do të dëmtonte legjitimitetin e vendit”. /Albeu.com/