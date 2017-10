Në orën 13:00 shpallet fituesi i çmimit Nobel, konkurentë janë edhe Kadare e Donald Trump

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:22

Akademia Suedeze njofton se çmimi Nobel për Letërsi do të ndahet sot me fillim nga ora 13:00, ndërsa shkrimtari i njohur shqiptar, Ismail Kadare , është në mesin e favoritëve kryesorë për ta fituar atë.Industrialisti suedez Alfred Nobel e themeloi çmimin për letërsi në emrin e vet dhe pati thënë në atë kohë se do të dëshironte që çmimi ta njohë “personin i cili do të prodhojë në fushën e letërsisë veprën më të shquar në një drejti ideal”, transmeton Express.Ndërkohë, nesër, Akademia e Suedeze do ta shpallë fitues atë që e konsideron se e ka plotësuar kriterin e “idealit” për laureat 2017.Romancieri, dramaturgu dhe eseisti kenian, Ngugi wa Thiong’o është favoriti kryesor, sipas shumë bastorëve, ndërsa menjëherë pas tij radhitet favoriti shumëvjeçar Haruki Murakami.Në mesin e favoritëve tjerë të fortë është edhe Ismail Kadare , Amos Oz, Adonis, Don de Lillo e Donald Trump.