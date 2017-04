“Na jep urdhër t’i vëmë flakën Maqedonisë”, ja si i kthehet Rama komentuesit

Shtuar më 29/04/2017, ora 19:10

Situata e tensionuar politike në Maqedoni, ka ngjallur jo pak reagime edhe në Shqipëri.Por një komentues në faqen zyrtare të kryeministrit, Edi Rama në “Facebook”, ka shkuar më larg, duke i kërkuarit kreut të qeverisë të japë urdhër siç shkruan ai: për t’i vënë flakën Maqedonisë.E menjëhershme ka qënë replika e Ramës, që nuk i ka kursyer fjalët ndaj komentuesit KOMENTUESI: Asht turp te drejtohemi nga njer qe nuk kan vlera edhe pse jam simpatizan i ps ose ishe me pare dilni e na beni patriotin neper tv sikur ju jeni shpetimi i vendit te keni turp qe nuk ragoni per shqiptaret e maqedonis po qe e nevojshme edhe te nisim luften me ato per te dretat e vllezerve tane mos ti lem ne doren e fatit ashtu sic lam kosoven ne duart e serbise por te jepni urdher qe ti qesim flaken atyre fare te flliqur maqedonase sepse mundemi tja dalim por kur ju ekeni mendjen tek lek si te pasuroheni me shum keshtu ndoll ti nuk je kryministri ime tin nuk me perfaqson mua.EDI RAMA: Fatos, keto lloj gomarlleqesh me fal per shprehjen, as feminore nuk mund te quhen se femijet kurre nuk mund te bien ne nje fare niveli te tilleRuaj qetesine se je shembull shume i keq per shqiptaret e Maqedonise e te gjithe trojeve shqiptare! /albeu.com/