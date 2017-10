Ministri Majko i zgjat dorën Bashës: Nuk ia dalim dot pa ju

Shtuar më 07/10/2017, ora 11:19

Ministri i Shtetit për Diasporën , Pandeli Majko ka mbajtur fjalnë në Asamblenë e PS ku ka theksuar se në marrëdhënie me shqiptarët jashtë, jo vetëm jemi shumë vonë, por sjellja ndaj tyre ka qenë edhe qesharake.“Jemi shumë shumë vonë në marrëdhëniet me diasporën , e kuptueshme që marrëdhënia me diasporën dhe migracionin që pas asaj që kemi deklaruar të fusim gjysmën e popullsisë jashtë ne sistemin elektoral përbën sfidë, me krijimin e komisionit në Kuvend, kjo do të bëhet edhe me palën tjetër me opozitën, kjo është njëra anë.Ana tjetër është ndërtimi i një strukture të re të politikës shtetërore, duke nisur nga ajo që është ngritja e nënkomisionit për cështjet e diasporës, e shumë shpejt do të krijohet Komiteti Shtetëror që do të drejtohet nga kryeministri”- tha Majko . /albeu.com/