Ministri Demiraj me një urdhër të ri, Policia dhe Garda ndalohen që të bëjnë ...

Shtuar më 05/06/2017, ora 10:25

Ndryshe nga pjesa tjetër e administratës publike, të cilët nuk pengohen të marrin pjesë në fushatën zgjedhore jashtë orarit të punës , punonjësit e Policisë së Shtetit dhe ata të Gardës së Republikës e kanë të ndaluar.Me anë të një udhëzimi që përcakton saktësisht rolin dhe detyra e punonjësve të Policisë e të Gardës , para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor, ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj , u kujton atyre se janë të depolitizuar, raporton Panorama.Madje, ashtu siç deklaroi edhe ditën e tij të parë në detyrë, Demiraj citon ligjin, duke thënë se shpërdorimi i autoritetit policor për të influencuar në mbështetjen e një partie politike është vepër penale dhe dënohet me burgim.“Cilido person me uniformë dhe pa uniformë pjesë e strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që përshihet në fushata duke shkelur parimet kushtetuese dhe ligjet që garantojnë procesin zgjedhor, do të mbajë përgjegjësi administrative dhe penale me largim nga detyra dhe ndjekje penale ”, theksoi Demiraj gjatë takimit të parë që pati me drejtuesit e lartë të Policisë.Ndërsa në udhëzim ai saktëson se punonjësit e Policisë e të Gardës së Republikës nuk mund të përfshihen në fushatën zgjedhore, edhe pasi të kenë përfunduar orarin zyrtar të punës së tyre.