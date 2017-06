Meta: Nga 600 mijë vota do i japim bandës 1 milion grushte

Shtuar më 15/06/2017, ora 14:34

Ilir Meta me anë të një videomesazhi për pjesëmarrje sa më masive në mitingun e LSI-së sot në kryeqytet. Meta thotë se në Tiranë LSI-ja nuk merr më 600 mijë vota, por plot 1 mijë grushte për atë që ai e quan bandë. Tirana nis marshimin për të vajtur nga 600 mijë vota në 1 milion grushta kundër kësaj bande. Tirana do të japi sinjalin më të madh të ndryshimit, të shpresës dhe fitores së të ardhmes të këtij vendi”, ka thënë Meta Kujtojmë se ditët e fundit, Presidenti Zgjedhur i ka shtuar tonet gjatë fushatës dhe ka paralajmëruar kryeminsitrin Rama se në rast të prekjes së zgjedhjeve nuk do t’i dekretojë. /albeu.com/