Meta: Ja nga kush e presim arrestimin e Klement Balilit

Shtuar më 03/02/2017, ora 19:55

Kreu i Kuvendit dhe njëkohësisht kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta në një konferencë për shtyp falënderoi Presidentin e Republikës Bujar Nishani për marrjen në konsideratë të kërkesës së tij në lidhje me arrestimin e bosit të drogës, Klement Balili.“Dua të falënderoj Presidentin i cili mori në konsideratë kërkesën time si anëtar i këshillit të sigurisë kombëtare, dhe ka qenë mbledhje bashkëpunuese, dhe nga më të përgjegjshmet që kam marrë pjesë. Pritshmëria që kemi është arrestimi i Klement Balilit, por nuk është çështje që zgjidhet këtu, por që do ta zgjidhin agjencitë tona ligjzbatuese,” tha kryeparlamentari në konferencën për shtyp.Më herët Presidenca zbardhi diskutimet 2 orëshe të ditës së sotme në në Këshillin e Sigurise Kombetare, e cila u mblodh nën drejtimin e Presidentit të Republikës , Bujar Nishani me kërkesën e Ilir Metës. Presidenti i Republikës theksoi që në fillim se shqetësimi i ngritur është serioz, legjitim, i nevojshëm për të nënvizuar më fort angazhimin dhe bashkërendimin e veprimeve të agjencive ligjzbatuese të lidhura drejtpërdrejtë me sigurinë kombëtare.“Çështja ‘Balili’, përtej nivelit kombëtar i tejkalon përmasat individuale të rastit në fjalë, sepse ajo është shtrirë dhe ka marrë përmasa të zgjeruara gjeografike në disa shtete fqinje dhe aleate dhe për këto arsye, mbledhja e sotme u thirr pikërisht për të diskutuar, përcaktuar dhe këshilluar mbi hapat e marrë, ndjekjen dhe vijueshmërinë e veprimtarive institucionale të agjencive ligjzbatuese lidhur me hetimin e mëtejshëm të saj.” – tha më tej Presidenti Nishani Kryetari i Kuvendit Ilir Meta në diskutimin e tij, argumentoi kërkesën drejtuar Presidentit të Republikës për të thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar me faktin se rasti konkret përbën jo vetëm një shqetësim të madh publik me ndjeshmëri të lartë, por ai ka tërhequr edhe vëmendjen e aleatëve dhe partnerëve tanë strategjikë në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe agjencive ndërkombëtare ligjzbatuesve, duke ngritur pikëpyetje për seriozitetin e institucioneve shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar dhe fenomenit të trafikimit të drogës, duke dëmtuar njëkohësisht edhe imazhin e vendit tonë./Albeu.com/