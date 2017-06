Meta i mëshon Ramës nga Berati: Kur pi drogë, të duket vetja i fortë

Shtuar më 12/06/2017, ora 13:17

Ilir Meta ka vijuar gjuhën e ashpër të akuzave mes PS dhe LSI gjatë kësaj periudhe duke shkuar deri aty sa ta akuzojë Ramën qoftë edhe në mënyrë figurative, si përdorues i lëndëve narkotike. Meta iu referua akuzave të socialistëve se LSI kishte hequr gra nga puna në Berat duke pyetur nëse bëhej fjalë për Arta Daden apo Velantina Leskajn, të cilat Rama nuk i futi në lista kësaj radhe."Kë grua socialiste ka hequr LSI këtu në Berat ? Arta Daden? Valentina Leskajn? Kush i hoqi gjithë ato gra për të çuar në Parlament njerëz me probleme? Natyrisht kur njeriu pi doping, kujton se është i fortë.Shteti nuk duhet t’i tregojë muskujt me fukarenjtë, por me kriminelët, bosët e kanabisit, të drogës”, tha Meta Ju e dini se të jesh timonier duhet të kesh disa aftësi të veçanta, po duhet të dish të përdorësh edhe frenat. Edhe pse ai humbi shansin për të qenë një timonier i mirë, ju prapë keni një parti që nuk lodheni së dhëni shanse.Jepini shansin të jetë pasagjer ne këtë autobus. Timoni iku, tani le të marrin një tepsi si timon dhe të jenë të kënaqur sidoqoftë edhe me kaq. Ish- bashkëkryetari im zgjodhi vendin e gabuar, Beratin, për të hapur luftë me LSI me inskenime nga më të shëmtuarat dhe me shpifje.S’ka patur gjunjë as Berisha i parë për të nënshtruar popullin e Beratit e jo më të kenë gjunjë këta të cilët nuk mbajnë dot as ekuilibrin e tyre e jo më të trembin Beratin, Kuçovën, Skraparin e Shqipërinë. Që Berati e Shqipëria ua ka treguar vendin me kohë”, vijoi Meta me akuzat e ashpra ndaj Ramës"., -tha Meta . /albeu.com/