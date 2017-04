Meta-Basha në takim të fshehtë? Ja provat (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/04/2017, ora 17:39

Makinat e kreut të Kuvendit, njëherësh kryetari i LSI-së Ilir Metës dhe kryedemokratit, Lulzim Basha janë parë të parkuara ngjitur me njëra-tjetrën, në një restorant pranë Parlamentit.Prova e vetme për një takim të mundshëm është vetëm parkimi i makinëve pranë njëra tjetrës gjë e cila mund të jetë edhe ndonjë rastësi.Deri më tani nuk është dhënë asnjë njoftim nga zyrat e shtypit për ndonjë takim të mundshëm mes Metës dhe Bashës.Rikujtojmë që situata politike në vend është shumë e tensionuar pasi përveç opozitës e cila sot është në ditën e 48 të bojkotit, edhe marrëdhënia mes koalicionit PS-LSI dhe PDIU është tensionuar duke u pasur nga akuza e kundër akuza mes tyre.Ditën e djeshme Edi Rama zhvilloi një takim me aleatin e tij, Ilir Meta, për të diskutuar në lidhje me koalicionin PS-LSI./albeu.com/