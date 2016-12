Merr fund superaksioni në Lezhë, Tahiri viziton efektivin e plagosur

Shtuar më 22/12/2016, ora 11:17

Një grabitje me armë zjarri ka përfunduar me një bilanc negativ, me dy persona të plagosur , një efektiv policie dhe autori Autori i maskuar dhe i armatosur Aldi Lleshaj, 20 vjeç, grabiti një makinë rreth orës 09:20 në autostradë afër Kryqëzimit të Arbërisë. Makina e grabitur është me targa AA 870 II, brenda së cilës kishte një shumë parash, ndërsa policia ka qenë vetëm 300 metra larg vendit të grabitjes në postobllok. Autori kur ka parë makinën e policisë, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe për pasojë ka mbetur i plagosur në kokë punonjësi i policisë, Nikolin Gjergji, i cili është transportuar në drejtim të spitalit Ushtarak , Tiranë, në gjendje të rëndë.Pas njoftimit, në ndihmë të policisë së Lezhë shkuan forcat RENEA, FNSH dhe një helikopter nga Tirana duke e rrethuar agresorin Aldi Lleshaj ne Fushe¬Gjorme, që ishte i armatosur dhe bëri rezistencë.20¬vjeçari nuk pranoi që të dorëzohej dhe gjatë operacionit u plagos, ndërsa më pas u neutralizua dhe u dërgua në spitalin Ushtarak . Pak më herët, Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri mbërriti në Spitalin Ushtarak , për të vizituar efektivin e plagosur Nikolin Gjergji. /albeu.com/