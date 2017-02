Çmendet "Kurir"-i serb: "Edi Rama kërcënon me luftë! Serbë, do t'ju shkelim" (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/02/2017, ora 09:07

Mediat serbe vazhdojnë të tensionojnë raportet e Kosovë-Serbi artikujt e tyre lidhur me spekulime të ndryshme që kanë të bëjnë me deklarata të liderëve shtetërorë në Kosovë madje edhe në Shqipëri.E përditshma serbe "Kurir", ka kryetitull kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, të cilin e ka akuzuar se po kërcënon serbët."Edi Rama kërcënon me luftë: Serbë, të gjithëve do t'ju shkelim në qoftë se vetëm një centimetër do hyni në Kosovë", ky është kryeartikulli i gazetës serbe.Artikulli i gazetës serbe i referohet paraqitjes së fundit në kryeministrit shqiptar bashkë me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçit në një emision televiziv."Kurir" shkruan se Thaçi ka kërcënuar se serbët do të jenë të detyruar ta rrënojnë murin në Mitrovicë, kurse Rama haptas ka porositur se do ta sulmojë Serbinë, shkruan gazeta, transmeton "Telegraf"."Derisa Beogradi apelon për paqe dhe përmbajtje, shqiptarët nuk pushojnë duke kërcënuar me luftë. Rama ka shkuar edhe një hap më tej duke kërcënuar se 'Kosova dhe Shqipëria bashkarisht do ta mbrojnë territorin e tyre' dhe se do të reagojnë në çdo ndërhyrje të Serbisë në territorin e Kosovës", shkruan gazeta serbe. /albeu.com/