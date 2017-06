"Më urdhëruan të vija tek një legen", ia ka kthen Arjan Çani: Plehrë!

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 23:55

Kryeministri Edi Rama është sonte i ftuar në studion e Arjan Çanit pas 7 vitesh.Vetë Rama ka pohuar se nuk kishte shkuar atje me dëshirën e tij, por me urdhërin nga këshillëtari i tij, Endri Fuga.“Më morën më futën në makinë dhe erdha”, -ka thënë Rama 'Po si erdhe tek unë që çfarë nuk kam thënë për ty. Si nuk i the Fugës që unë nuk shkoj tek ai “plehrë”,-ka provokuar Arjan Çani.‘Po i thashë që nuk shkoj tek ai ‘legen’ por urdhri i Fugës nuk kthehet mbrapa’-tha Rama . /albeu.com/