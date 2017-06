Me LSI apo me PD? Ruçi tregon me kë do bëjë PS koalicion

Shtuar më 11/06/2017, ora 12:05

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Gramoz Ruçi gjatë një takimi në Fier ka deklaruar se nuk do të ketë asnjë koalicion me PD apo LSI pas zgjedhjeve të 25 qershorit “Marrëveshja me PD, ishte një marrëveshje në të mirë të vendit. Askush nuk dëshiron prishjen e stabilitetit që kemi arritur, askush nuk do të dëshironte të vihej në diskutim rezultati zgjedhor”- ka thënë kandidati Ruçi “Por shpreh bindjen dhe ju garantoj se nuk do të ketë koalicione as me PD dhe as me LSI në qeverisjen tonë pas 25 qershorit Të votojmë të gjithë PS për të patur në krye të qeverisë tonë Edi Ramën, projektuesin e reformave më të mëdha të vendit, për të qeverisur të vetëm dhe siç dimë ne të ndërtojmë shtet” -u shpreh më tej kreu i grupit të PS-së. /albeu.com/