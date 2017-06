Mashtroi klientët, burg për pronaren e agjensisë së udhëtimeve

Shtuar më 15/06/2017, ora 10:47

Gjykata e apelit ka vendosur masën e sigurisë “ arrest me burg ” për Arnisa Ajo akuzohet për mashtrim të klientëve të saj pasi ajo kishte nën pronësi një agjensi turistiuke.Gjykata e shkalles se pare ka vendosur fillimisht masen e sigurise “ arrest me burg ” por me pas e ka ndryshuar ne “detyrim paraqitje”.Apeli ka rrezuar kete vendim te shkalles se pare duke e lene ne paraburgim Arnisa Koplikun ne seancen me relatore Valbona Vata. Arnisa Kopliku ka patur nje agjenci turistike “Magic Horizont” dhe ne vitin 2015 ne emrin e saj kane shkuar disa denoncime pasi ka marre parate per bileta udhetimi nga persona te ndryshem dhe nuk i ka kthyer me duke i pervetesuar.Heren e pare Arnisa Kopliku eshte denuar me denim alternativ me 3 vite sherbim prove per mashtrim me pasoja te renda per nje shume ne total 4450 euro. Sefundmi e akuzuara ka marre nje denoncim te ri nga nje shtetase duke pretenduar se Arnisa Kopliku i ka marre 4900 euro dhe nuk ia ka kthyer qe ne vitin 2015 kur kishte agjencine.Avokati mbrojtes Bujar Hoti tha se klientja e tij nuk mund te denohet per kete veper me shume se nje here sipas kodit penal. Prokurori i apelit Elvin Bogaj kerkoi masen e sigurise “ arrest me burg ”.Ne fund gjykata e apelit pranoi kerkesen e prokurorise duke e lene ne “ arrest me burg Koplikun dhe duke hedhur poshte masen e sigurise te shkalles se pare. /albeu.com/