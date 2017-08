Masakrohet shqiptari në Mynih, qëllohet 15 herë me thikë dhe e lënë në mes të rrugës

Shtuar më 17/08/2017, ora 09:21

Një ngjarje e rëndë është shënuar në qëndër të qytetit të Mynihut në Gjermani reth orës 22:00 të mbrëmjes së djeshme.Mësohet se një 25-vjeçar shqiptar nga Gjilani është sulmuar me thika nga katër persona dhe më pas është lënë i shtrirë në tokë.Miqtë e 25 vjeçarit kanë deklaruar se ai njihej me emrin “Cani” dhe se është martuar me një gjermane me të cilën ka dhe një fëmijë, shkruan JOQ.Gjendja e tij nuk dihet ende, por raportuesit thonë se ai mund të ketë marrë mbi 15 të çara me thikë dhe vetëm një mrekulli mund ta ketë shpëtuar. /albeu.com/