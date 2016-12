Marrëveshja me FMN/ Sejko: Në dorë të qeverisë së ardhshme

21/12/2016

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko , e ka cilësuar si pozitive marrëveshjen aktuale të qeverisë shqiptare me FMN që përfundon në shkurt, ndërsa shtoi se marrëveshja e re është në dorë të qeverisë që do të krijohet pas zgjedhjeve të ardhshme.I pyetur në lidhje me deklaratat e mazhorancës se “ marrëveshja e re do të jetë më e zbutur”, Sejko tha se kjo varet nga qeveria e re që do të krijohet pas zgjedhjeve Gjatë mbledhjes së sotme, Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbajti të pandryshuar në 1.25% normën e interesit. /albeu.com/