Marin Mema paralajmëron të nxjerrë fakte tronditëse për Manastirin

Shtuar më 11/11/2017, ora 17:48

Gazetari që është shpallur “persona non grata” në Greqi dhe që nga mediat në gjuhën maqedonase kërkojnë që po i njëjti status t’i jepet edhe që në Maqedoni , tani ka paralajmëruar që do të nxjerrë fakte tronditëse për Manastirin, qytetin e humbur nga shqiptarët në Maqedoni Mema , i ”Shqipëria tjetër” emisionin për Manastrin e ka paralajmëruar në llogarinë e tij në në Facebook.Në postimin e tij, ai ka shkruar:"E vërteta do të flas sërish. Pavarësisht presioneve, ndalimeve në komisariate, problemeve të tjera, asgjë nuk do të ndalet. Këtë herë i takon kryeqndrës së lëvizjes kombëtare të flasë, Manastirit. Qyteti i Alfabetit do të tregojë historinë e tij nga lashtësia në ditët e sotme. Ndaj le të bëhen gati ata që nuk e duan të vërtetën, ata që shurdhohen nga zëri i saj. Le të bëhen gati ‘Dnevnik’ e të tjerë… Të mësojnë se sado të mbulosh gjurmët ato një ditë do të dalin në sipërfaqe!! Të shtunën në ‘Gjurmë Shqiptare’ do të vijë Manastiri i Rilindjes Kombëtare !!” shkruan Marin Gazetari Marin Mema para disa muajve transmetoi edhe emisionin për Kalanë e Shkupit ku me fakte tregonte tjetërsimin e të vërtetës për të kaluarën. /albeu.com/