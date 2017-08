Mallkimi i rrugëve italine për shqiptarët, aksidentohet për vdekje 29-vjeçari

Shtuar më 16/08/2017, ora 15:03

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Itali.Si pasojë e këtij aksidenti të rëndë ka humbur jetën Ergys Mehori, një djalë shqiptar vetëm 29 vjeç.Mediat italiane shkruajnë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit, ku ai ka humbur kontrollin e makinës së tij Docia Lodgy në kryqëzim me rrugën Santa Lucia në komunën Mentata, Romë.Makina është përmbysur dhe ka përfunduar në duke u përplasur me një mur në anë të rrugës.Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë menjëhërë mjekët e 118-ës, por plagët e marra kanë qënë fatale.Në vendin e ngjarjes përveç ambulancës kanë ndërhyrë karabinierët e rajonit të Mentana-s, që janë duke u përpjekur të rindërtojnë dinamikën e ngjarjes.Tani për tani nuk dihet pse djali e ka humbur kontrollin e makinës. Trupi i viktimës ëhstë dërguar në Institutuin e Mjekësisë Ligjore në universitetin La Sapienza të Romës. Mbi të do të kryhet autopsia. Djali jetontë në Santa Lucia , jo shumë larg vendit të aksidentit. /albeu.com/