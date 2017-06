Mace që i duket vetja luan, Rama s'i ndahet Bashës (FOTO LAJM)

Shtuar më 15/06/2017, ora 12:41

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha.Pas publikimit të sondazhit nga IPR ku PD rënditej e dyta në lista pas PS me goxha diferencë, Rama ka “goditur” sërish Me anë të një fotoje në Facebook Rama ka postuar një meme ku thumbon Bashën me një mace e cila sheh veten në pasqyrë dhe i duket vetja luan . /albeu.com/