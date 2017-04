Lufta kundër kanabisit, pezullohet nga detyra inspektori i Policisë në Shkodër

Shtuar më 07/04/2017, ora 11:40

Policia e Shtetit ka goditur sërish një rast kultivimi i lëndës narkotike në Shkodër . Në përfundim të operacionit janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas si dhe janë proceduar në gjendje të lirë 4 të tjerë.Nga shërbimet e Drejtorisë Vendore Policisë, në ambjentet e banesës së shtetasit Paulin Kola , në fshatin Rrenc Administrative Gur i Zi, Shkodër , konkretisht është në një minisere u gjeten dhe u sekuestruan në cilesinë e provës materiale, 87 kubik të kultivuara në gota plastike dhe kuti polesteroli.U kryen veprimet hetimore dhe u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:1. Paulin Kola , 35 vjeç, banues në Rrenc Administrative Gur i Zi, Shkodër , (person me precedent kriminal) për veprën penale “Kultivim i bimëve narkotike në bashkëpunim” e parashikuar nga neni 284 e 25, Kodit Penal.2. Zef Kola , 59 vjeç, banues në Rrenc Administrative Gur i Zi, Shkodër , për veprën penale “Kultivim i bimëve narkotike ne bashkëpunim” e parashikuar nga neni 284 e 25, Kodit Penal.Gjithashtu u proceduan penalisht në gjëndje të lirë për veprën penale “Moskallzim Krimi”, e parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal për shtetasit:1- Pjerin Marku, 28 vjeç, banues në Shkodër , me detyrë Administrator i Njësisë Administrative Gur i zi, Bashkia Shkodër 2- Kolë Marku, 52 vjeç, banues në Shkodër , me detyrë Kryeplak i fshatit Rrenc , Njesia Administrative Gur i zi.3- Rexhina Kola , 58 vjeçe, banuese në Rrenc Administrative Guri Zi, Shkodër 4- Marian Kola , 30 vjeç, banues në Rrenc Administrative Guri Zi, Shkodër Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër për veprime të metejshme.Lidhur me këtë rast nga Drejtoria Vendore Shkodër ka filluar ecurinë disiplinore, si dhe do të kryhen veprimet nga SH.Ç.B.A dhe Drejtoria e Standarteve Tiranë, për punonjësit e policisë:1- Shef Seksioni për Hetimin e Krimeve, Komisar S. B., , për shkelje të lehtë të disiplinës.2- Shef i Policimit në Komunitet, Komisar I. H., për shkelje të lehtë të disiplinës.3- Referent i SPZ , Nënkomisar E. Sh., për shkelje të rendë të disiplinës.4- Specialist për Hetimin e Krimeve Nënkomisar Arben Hoxha., për shkelje të rendë të disiplinës.5- Ndihmës Specialist SPZ në zonën Gur i Zi, Inspektor Eduard Mandia., i cili u pezullua paraprakisht nga detyra./albeu.com/